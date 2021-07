Lazio-Triestina, siparietto a bordocampo per Maurizio Sarri

Siparietto con protagonista Maurizio Sarri durante Lazio-Triestina: ecco quello che è successo a bordo campo

Tra i grandi protagonista di Lazio-Triestina non può ovviamente non esserci Maurizio Sarri. Richiami ai propri giocatori, indicazioni, soddisfazioni, musi storti: il tecnico è un vero e proprio vulcano in piena.

Ed è forse per questo che, come riferito dall’inviata di Sportitalia, l’allenatore biancoceleste ha chiesto se durante la gara i microfoni siano sempre accesi. La risposta affermativa ha strappato un sorriso al mister, che però non sembra essersi fatto troppo condizionare.