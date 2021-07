Lazio Triestina: ecco dove vedere la partita in chiaro

Lazio-Triestina, su Sportitalia (canale 60) sarà possibile vedere l’amichevole in chiaro: i dettagli

La terza amichevole della Lazio sarà contro la Triestina. Dopo i test contro Top 11-Radio Club 103 e Fiori Barp Sospirolo, si alza il livello dell’impegno precampionato ed aumenta, proporzionalmente, la curiosità dei tifosi biancocelesti di vedere la nuoca creatura di Sarri.

Ma dove vedere Lazio-Tristina? Sebbene le altre due gare fossero esclusiva dei canali ufficiali, stavolta si potrà seguire il match anche in chiaro: Sportitalia, infatti, manderà in onda l’amichevole. L’appuntamento, quindi, è fissato per domani alle ore 18.30 sul canale 60 (fruibile anche tramite app).