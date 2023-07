Lazio-Triestina, dove vedere l’amichevole in tv e streaming nella giornata di domani

Sarà tempo di scendere in campo per la terza volta per la Lazio, che dopo le vittorie contro Auronzo e Primorje, sfiderà domani allo Zandegiacomo la Triestina.

Match che dalle 18 sarà visibile su Lazio Style Channel (canale 233)