Lazio-Triestina: dove vederla in tv e streaming

Lazio-Triestina oggi allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore: tutte le informazioni su dove vederla in tv e streaming

Lazio-Triestina è la terza amichevole dei biancocelesti nel ritiro di Auronzo di Cadore. Si gioca oggi alle 18.00. Di seguito tutte le informazioni sul dove vederla in tv e streaming.

Orario e dove vederla in tv

Lazio–Triestina si gioca alle ore 18:00 di domenica 21 luglio. Verrà trasmessa in diretta in streaming a pagamento sul sito ufficiale della Lazio e in tv, in differita, su Lazio Style Channel (canale numero 233 di Sky). La partita sarà visibile in streaming anche sulla App di DAZN.