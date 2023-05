Lazio, Trevisani esalta Luis Alberto: «Miglior mezzala che possa esistere, con Sarri… » Le parole del giornalista

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, ha elogiato Luis Alberto nel gioco di Sarri e della Lazio.

LE PAROLE- «E’ la mezzala più bella che esista perché fa i suoi 12 chilometri di corsa, ma li fa toccando la palla con una qualità assoulta. E’ uno che se tocca tanti palloni stai certo che ha giocato bene, se ne tocca pochi no. Ora ha capito di poter fare entrambe le cose, di essere forte quando ha la palla ma anche quando va in pressione. Ci sono diversi gol della Lazio che nascono da ripartenze in mezzo al campo figlie anche della pressione di Felipe Anderson e Luis Alberto. Sarri è riuscito a convincere che bisogna correre due giocatori che hanno solo corso con la palla per tutta la carriera»