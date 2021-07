Lazio Triestina: le scelte ufficiali di Maurizio Sarri per l’amichevole FOTO

Lazio Triestina: Sarri lancia Muriqi centravanti nel tridente completato da Felipe Anderson e il giovane Moro

Maurizio Sarri ha scelto gli undici che scenderanno in campo tra poco per l’amichevole chela Lazio giocherà contro la Triestina, nel terzo test stagionale in vista dell’inizio del campionato. Vedat Muriqi schierato titolare nel tridente:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Moro.