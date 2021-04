Lazio, ultimo treno per la Champions: i biancocelesti non vogliono mollare

La Lazio non vuole mollare l’obiettivo Champions League. Ecco perché i biancocelesti possono ancora sperare

La pesante sconfitta di Napoli ha senza alcun ridimensionato le ambizioni Champions della Lazio. I biancocelesti però non hanno alcuna voglia di arrendersi e di mollare il treno che porta verso l’Europa che conta.

ULTIMA CHIAMATA – Infatti, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, non va dimenticato che i capitolini hanno ancora una partita in meno da poter sfruttare per dire la loro. Pur chiudendo il gruppo delle contendenti, la squadra di Inzaghi ha dimostrato in più di un’occasione carattere e personalità. Sicuramente molto dipenderà dalla sfida con il Milan di lunedì. Provare a dare una spallata ai rossoneri per risucchiarlo nella lotta e per rilanciare se stessi.