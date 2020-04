Lazio, tre nuovi membri nella banda del Professore FOTO

Tre giocatori della Lazio hanno perso la testa per la nuova stagione de La Casa Di Carta: serie tv targata Netflix

Si chiamerebbero Torre Annunziata, San Josè del Valle e Mula, se Immobile, Luis Alberto e Patric prendessero parte alla banda del Professore.

I tre giocatori della Lazio sono rinchiusi in casa e per questo non si sono persi l’uscita della nuova stagione de La Casa Di Carta, serie tv targata Netflix. I tre giocatori si troverebbero bene visto che anche loro hanno fatto il loro personale colpo di stato: rubare alla Juventus lo scettro di prima della classe. Al momento la stagione non è conclusa e non sono esclusi colpi di scena, come quelli che mantengono attaccati ai divani le tre stelle biancocelesti.