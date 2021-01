Lazio, tre gol tutti su azione nel derby: mai accaduto nell’era Lotito

Lazio, tre gol su azione nel derby: mai accaduto nell’era Lotito

Nell’era Lotito, prima di venerdì erano già arrivati due 3-0 nel derby di Roma, nel 2006 e nel 2019. Nei precedenti tris biancocelesti ai giallorossi però la Lazio non era riuscita a segnare tre reti ai rivali su azione: nel 2006 dopo Ledesma e prima di Mutarelli era arrivato il gol di Oddo su rigore, mentre nel marzo 2019 era stato Immobile a colpire dal dischetto. Due giorni fa invece la compagine di Inzaghi è riuscita ad andare in rete per tre volte senza ricorrere ai calci piazzati. Nel nuovo millennio, trattasi di un unicum per la prima squadra della Capitale nelle stracittadina. Che infatti aveva realizzato 4 gol su azione ma non 3 nel 4-2 con Delio Rossi firmato Pandev, Zarate, Lichtsteiner e Kolarov. Era l’aprile 2009.