Lazio, tre gol nel primo tempo: ecco da quanto non accadeva in Serie A

La Lazio ha segnato tre gol nel primo tempo contro la Cremonese: ecco da quanto non succedeva in Serie A

Bellissima Lazio nel primo tempo giocato allo Zini contro la Cremonese. I biancocelesti hanno trovato la via del gol per tre volte con una doppietta di Immobile e la rete di Milinkovic-Savic.

Come riporta Opta era dal 5 dicembre 2021 che i biancocelesti non segnavano tre gol in 45 minuti: in quel match, giocato contro la Sampdoria, andarono a segno sempre Ciro e il Sergente.