Lazio, tre giocatori verso un record: ecco di cosa si tratta. Tre biancocelesti vicini alla doppia cifra, nessuno ha fatto meglio in Serie A

In questa stagione uno dei punti di forza della Lazio è stato il coinvolgimento in zona gol di giocatori che lo scorso anno non avevano inciso molto sotto questo aspetto.

La crescita di Felipe Anderson e Zaccagni è stato un punto fondamentale. L’arciere biancoceleste è a quota 10 reti al pari di Immobile mentre “Pipe” con 3 gol nelle ultime 4 partite è arrivato a 9 gol. Con un’altra marcatura nelle prossime 5 partite anche il brasiliano andrebbe in doppia cifra. Nel caso Anderson dovesse riuscire a raggiungere questo traguardo, la squadra capitolina potrebbe essere l’unica in Serie A con più di due marcatori al di sopra dei 10 centri. Al momento oltre i capitolini solo il Napoli può vantare una coppia da oltre 10 reti, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia.