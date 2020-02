Lazio, Tramezzani: «Possono lottare fino alla fine ma c’è anche l’Inter»

L’ex allenatore del Livorno si è espresso ai microfoni di una radio nazionale per parlare di Lazio e del sogno Scudetto

Paolo Tramezzani, in passato, è stato vicino alla Lazio. Ai tempi in cui il posto di Inzaghi non era certo, si vociferava di un arrivo a Roma di Gianni De Biase. A quei tempi l’allenatore reggiano era il secondo del mister e quindi sarebbe potuto approdare in biancazzurro.

Oggi, ai microfoni di Radio Sportiva, Tramezzani si è espresso sulla squadra capitolina e sul suo straordinario campionato: «Credo che la Juventus resti la favorita grazie alla sua esperienza. Il gioco che Sarri ha proposto a Napoli forse non lo vedremo mai, ma a livello individuale i bianconeri hanno dei giocatori che nelle partite determinanti sanno fare differenza. La Lazio è un gruppo unito che si ritrova attorno al suo allenatore, Simone Inzaghi: per questo ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. Anche l’Inter ha tante componenti per tenere botta, in primis proprio Conte».