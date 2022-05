Lazio, tracce evidenti di Sarrismo: il dato sui passaggi riusciti

Nonostante i tanti alti e bassi, nella Lazio si intravedono le prime evidenti tracce di Sarrismo: il dato sui passaggi riusciti non mente

Il Sarrismo sta pian piano entrando nella testa della Lazio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, nonostante i tanti alti e bassi che hanno contraddistinto questa prima stagione del tecnico toscano, alcuni dati, come quello sulle azioni con almeno 10 passaggi riusciti, non mentono.

I biancocelesti sono infatti la squadra che ha registrato più azioni con almeno 10 passaggi in Serie A (575). Infine, la Lazio è prema nella classifica della percentuale di passaggi riusciti in campionato (86,9%).