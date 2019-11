Lazio tra le terze d’Europa: solo il Man City ha fatto meglio

Lazio, tra le terze d’Europa fa la sua figura: solo il Manchester City ha fatto meglio.

Trenta gol e 27 punti: la Lazio ha finalmente conquistato il terzo posto nella classifica di Serie A. Vuole tenerselo stretto e continuare a sognare. E i numeri delle altre terze in graduatoria nei maggior campionati europei, conferma il grande momento vissuto dalle parti di Formello.

Solo il Manchester City, terzo in Premier League, ha fatto meglio, con i suoi 28 punti. Il Bayern Monaco, sul podio in Germania, ha conquistato soli 24 punti e in Siviglia, con una partita in più disputata, ne ha messi in banca 27. Lazio seconda tra le terze, insomma. Un altro motivo d’orgoglio per Inzaghi.