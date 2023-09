Tour de force Lazio, Sarri prepara il turnover: le idee del tecnico

La Lazio si prepara ad un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League: Sarri prepara il turnover

Come riporta Il Messaggero, al rientro dalla sosta per le nazionali la Lazio sarà impegnata in un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League:

16/09 – Juventus – Lazio ore 15 – Serie A

19/09 – Lazio – Atletico Madrid ore 21 – Champions League

23/09 – Lazio – Monza ore 20:45 – Serie A

26/09 – Lazio – Torino ore 20:45 – Serie A

30/09 – Milan – Lazio ore 18 – Serie A

4/10 – Celtic – Lazio ore 21- Champions League

8/10 – Lazio – Atalanta ore 15 – Serie A

Sette gare in 22 giorni che costringeranno Maurizio Sarri ad un massiccio turnover. Rispetto agli scorsi anni il tecnico ha una rosa più profonda soprattutto tra centrocampo e attacco e ha in mente di dare fondo a tutte le risorse della propria rosa per raccogliere più punti possibili.