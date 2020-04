Lazio, Totti: «Inzaghi sta facendo grandissime cose»

In una diretta Instagram con Paolo Bonolis, l’ex capitano della Roma Totti ha detto la sua sui rivali della Lazio

Francesco Totti, rivale della Lazio ed ex capitano della Roma, ha commentato in una diretta Instagram con Paolo Bonolis il campionato disputato dai rivali biancocelesti in questa stagione:

«Stanno facendo un campionato che nessuno si sarebbe mai aspettato, un applauso a Inzaghi e tutta la squadra. Bisogna essere obiettivi, la sportività viene prima di tutto. La Lazio ha quei 3/4 giocatori che stanno facendo la differenza, anche Tare è un grande direttore sportivo, lui capisce di calcio, è un intenditore».