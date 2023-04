Bellissimo striscione dei tifosi della Lazio per Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo invitato a non andarsene in estate

I tifosi della Lazio non intendono mollare Milinkovic-Savic. Col contratto in scadenza a giugno del 2024, il suo futuro resta pericolosamente in bilico.

«Sergio non andare via, non lasciare che sia una storia d’amore buttata via».