Lazio-Torino, sorride Juric: un titolare torna contro i biancocelesti

Sorride il tecnico del Torino Ivan Juric, contro la Lazio di Sarri il croato avrà un titolare nuovamente a disposizione

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, alle ore 20:45 Lazio e Torino scenderanno sul campo dello stadio Olimpico in occasione della sesta giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio (rispettivamente contro Monza e Roma) e cercano quindi il bottino pieno per scalare la classifica.

Proprio in previsione della gara buone notizie arrivano in casa granata. Come riportato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico Ivan Juric proprio in queste ore sembrerebbe aver recuperato un pezzo pregiato del proprio arsenale. Parliamo di Mërgim Vojvoda, che dopo gli impegni con le Nazionali è pronto a indossare nuovamente la casacca del club piemontese.