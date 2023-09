Lazio Torino, chance per Pedro? Sarri ci pensa. Le ultime

Lazio-Torino, Sarri sta pensando di dare una chance dal primo minuto a Pedro: lo spagnolo in vantaggio su Zaccagni

Come riferito dal Corriere dello Sport, in vista di Lazio-Torino Maurizio Sarri sta pensando di dare una chance dal primo minuto a Pedro. Lo spagnolo ha infatti superato i problemi alla caviglia e si candida per una maglia da titolare.

A fargli posto dovrebbe essere Mattia Zaccagni, apparso particolarmente affaticato a Formello e quindi a rischio infortunio. Il tecnico sembra deciso a preservarlo.