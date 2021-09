Torino Lazio, Zaccagni esulta: «Bravo Immobile» – FOTO

Zaccagni, esulta postando una foto su social con i complimenti a Immobile per il pareggio dal dischetto contro il Torino

Secondo pari in rimonta. La Lazio di Maurizio Sarri, oggi assente per squalifica, trova il sencondo pareggio consecutivo dopo quello contro il Cagliari. Anche questo arrivato in rimonta e anche questo arrivato nel finale. Contro i sardi decisivo era stato Cataldi contro i granata invece è stato decisivo Immobile che ha segnato dal dischetto.

Un pareggio che ha fatto felice anche Mattia Zaccagni, assente per infortunio e che attraverso le storie del proprio profilo ha fatto i complimeti al proprio capitano: «Bravo»