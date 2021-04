Lazio Torino, nuovo ricorso e nodo data: il rinvio potrebbe spostare il derby

Lazio Torino, i biancocelesti presenteranno un nuovo ricorso. In caso di rinvio, il derby potrebbe essere spostato

Il caso Lazio Torino blocca la Serie A. Come rivela il Corriere dello Sport, in settimana Lotito e i suoi avvocati presenteranno l’ultimo ricorso per tentare di ottenere il 3 a 0 a tavolino. Se anche il Collegio di Garanzia presso il Coni dovesse decidere per il rinvio della gara – ipotesi più che concreta visto che proprio l’organo in questione decise per il rinvio di Juve-Napoli – si dovrà pensare ad una data.

Il rischio è quello di arrivare ad inizio maggio e addirittura di far slittare altre gare. L’unica data disponibile sembra quella del 18 maggio ma in questo modo il derby – in programma il 16 – andrebbe anticipato al 15. Così le due società avrebbero solo 2 giorni per preparare la stracittadina.