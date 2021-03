Lazio Torino, l’avvocato Gentile ribadisce: «Chiesto 3-0 a tavolino»

Lunedì sarà discusso il ricorso dei biancocelesti per Lazio Torino. L’avvocato Gentile ribadisce la posizione del club capitolino

Archiviato, quantomeno per il primo grado, il processo sul caso tamponi, ora in casa Lazio ci si prepara a un’altra battaglia legale. Infatti lunedì la Corte d’Appello si pronuncerà sulla partita Lazio Torino, non disputatasi causa Covid. Infatti la società biancoceleste ha presentato ricorso, dopo che il Giudice Sportivo ha deciso per la ripetizione della partita.

A far capire e a ribadire quali siano le intenzioni e gli obiettivi del club, è stato l’avvocato Gianmichele Gentile, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: «Puntiamo al 3-0 a tavolino contro il Toro Lunedì la corte d’appello deciderà . Il giudice sportivo ha deciso che fosse necessario ripetere la partita, ma noi abbiamo fatto reclamo».