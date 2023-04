Lazio-Torino, occhio a Sanabria: il paraguaiano è il miglior marcatore di Juric. Il granata è quasi in doppia cifra in termini di reti

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana il Torino non perde all’Olimpico contro la Lazio dall’ottobre del 2019.

E Sanabria si sta confermando il miglior marcatore della squadra di Juric, avendo segnato cinque gol nelle ultime otto giornate arrivando quasi in doppia cifra in termini di reti. Sicuramente un giocatore da tenere d’occhio in vista della partita di sabato.