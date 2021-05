Lazio Torino, Inzaghi in panchina anche per Pippo: il motivo

Lazio Torino vedrà in panchina Simone Inzaghi, che scenderà in campo anche per il fratello Pippo. Il motivo

Un Inzaghi per due. Il 18 maggio la Lazio scenderà in campo contro il Torino per disputare la sfida rinviata a causa delle tante positività granata. La gara sarà fondamentale non solo per la corsa Champions ma anche per quella salvezza. Il Toro, infatti, si gioca la permanenza in Serie A proprio come il Benevento dell’altro Inzaghi, Pippo.

Come ricorda Tuttosport, se la squadra campana dovesse vincere contro il Crotone e il Toro perdere contro Spezia e Lazio, molto si giocherebbe all’ultima giornata, quando le due squadre si sfideranno in un match salvezza.