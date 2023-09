Lazio-Torino, Immobile, il primo a scendere in campo prima del riscaldamento allo stadio Olimpico

Gesto di amore e lazialità per Ciro Immobile, bomber della Lazio, che si è subito proiettato sul rettangolo verde di gioco nel pre partita della sfida contro il Torino.

Il Capitano, sceso dal pullman, è andato diretto in campo, senza passare dagli spogliatoi, per respirare l’aria del match in procinto di iniziare.