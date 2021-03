Lazio Torino, i granata presentano preannuncio di reclamo: cosa succede

Il Torino non ci sta per la situazione della gara contro la Lazio e presenta preannuncio di reclamo: ecco la situazione

Il Torino non ci sta e fa sentire la sua protesta per la gara contro la Lazio: la gara non si è disputata dando luogo ad un remake di Juventus-Napoli. Come rivela Sky Sport, il Torino ha presentato preannuncio di reclamo.

Il club granata, infatti, annuncia la sua posizione in vista della decisione sulla regolarità del match e si appellerà all’art.55 delle Norme organizzative interne della FIGC (N.O.I.F.) per «Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore».