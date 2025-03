Lazio Torino, due giocatori pretendono più spazio in squadra

Lazio Torino tornerà ad appassionare i tifosi dopo la pausa Nazionali: il punto sulla sfida dell’Olimpico di Serie A

Lazio Torino. Dopo una settimana di stop la Serie A torna a deliziarci con una bella partita tra due squadre che hanno svolto un buon campionato. I biancocelesti sono già proiettati anche alla sfida in Norvegia contro il Bodo Glimt ed ora studiano la tappa granata per portare a casa i tre punti.

Tuttavia ci sarebbero dei malumori che serpeggiano per Formello in quanto due dei nuovi acquisti tornati a disposizione di Baroni sono stati ad oggi scarsamente impiegati. Si tratta di Belahyane e Prostvgaard i quali stanno faticando a decollare in quest’esperienza in biancoceleste. Infatti il danese è ancora a secco di minuti, mentre il marocchino è fermo a 88’ suddivisi in tre match da subentrato con Venezia, Udinese e Bologna.

Sicuramente i tifosi si attendevano di vederli in campo più spesso ed il tecnico ha spiegato che, per inserire giocatori nuovi in una rosa tanto affiatata è necessario del tempo. Tuttavia ha anche promesso che, in questo periodo di grande intensità, lascerà spazio a tutti, anche al classe 2004.