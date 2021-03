Lazio Torino, i giocatori attualmente positivi per i granata

Alla vigilia di Lazio Torino, i giocatori attualmente positivi sono 7: oggi ci sarà un altro giro di tamponi per tutto il gruppo squadra

Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Torino, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Tuttavia, ancora non si sa se la gara di domani verrà giocata o meno. Al momento, infatti, i granata sono bloccati in isolamento domiciliare a causa del focolaio di Covid-19 scoppiato nel gruppo squadra. La ASL del capoluogo piemontese, inoltre, ha stabilito che i giocatori di mister Nicola rimangano in quarantena almeno fino a mercoledì mattina.

Secondo quanto riportato da La Stampa, i giocatori del Toro attualmente positivi sono 7: Belotti, Baselli, Bremer, Buongiorno, Murru, Linetty e Singo. Nei tamponi effettuati ieri non è risultato nessun altro positivo e oggi verrà effettuato un altro giro di test. In caso di ulteriore negatività, la squadra avrà il permesso dall’Azienda Sanitaria torinese di uscire dalla quarantena.