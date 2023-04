Lazio-Torino, ecco tutte le scelte di Sarri. In vista della gara di sabato, il tecnico dovrà sciogliere tutti i dubbi di formazione tenendo conto dei vari infortuni

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei per la partita di sabato contro il Torino di Juric, il tecnico della Lazio, Sarri dovrà sciogliere tutti i dubbi di formazione facendo i conti anche dei vari infortuni e della squalifica di Cataldi.

Il ritorno di Vecino rappresenta un’ottima notizia in vista della gara, se il giocatore si confermerà anche nelle prossime sessioni di allenamento sarà lui a partire titolare, mentre Marcos Antonio partirà ancora dalla panchina. Per la difesa è tornato anche Casale. Assente Immobile, in attacco toccherà di nuovo al tridente leggero, Pedro sarà il titolare a destra e Zaccagni si muoverà a sinistra, al centro Felipe Anderson come falso nueve. Sarri dovrà valutare le condizioni di Pellegrini alle prese con un fastidio al ginocchio.