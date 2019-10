Lazio-Torino, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Lazio-Torino, match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Lazio-Torino / A poche ore dal match al Franchi contro la Fiorentina, la Lazio sarà impegnata nel turno infrasettimanale all’Olimpico con il Torino di Walter Mazzarri, alla ricerca del successo da più di un mese. Se l’armata di Inzaghi occupa il sesto posto in classifica con quindici punti, Belotti e compagni sono undicesimi a quota 11. Tanti saranno i tifosi biancocelesti che riempiranno le gradinate del noto impianto romano, ma coloro che seguiranno il match dalla televisione di casa dovranno sintonizzarsi su DAZN. La partita sarà visibile anche da tutti gli abbonati Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, al canale 209.

Lazio-Torino, la seduta d’allenamento

Di nuovo sul campo. Il periodo delle fatiche non si è ancora concluso per la Lazio. E allora via: tutti a Formello per preparare la gara casalinga contro il Torino. L’appuntamento è per le 15 con la seduta di scarico: gruppo diviso in due, chi ha giocato ieri e chi ha riposato. Mentre i primi hanno svolto una corsa sul perimetro di gioco, tutti gli altri hanno lavorato sul possesso palla. Domani sarà già tempo di rifinitura e Inzaghi non vuole spremere ulteriormente i suoi ragazzi. Assente Lucas Leiva che, nella partita di ieri, ha rimediato una brutta botta alla caviglia: solo riposo per lui, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore con Cataldi e Parolo pronti a sostituirlo.

Lazio-Torino, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi.