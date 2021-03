Lazio Torino, i biancocelesti sperano ancora: la locandina social del match

La Lazio spera ancora di giocare contro il Torino questa sera e, per questo, ha pubblicato su Instagram la locandina della gara

Inizia oggi la 25esima giornata del campionato di Serie A. La Lazio dovrebbe vedersela all’Olimpico contro il Torino, ma la sfida molto probabilmente non si giocherà. Infatti, il club granata, in accordo con la ASL del capoluogo piemontese, ha deciso di non far partire la squadra per Roma.

Nonostante tutto, il club biancoceleste spera ancora di poter giocare la partita. Per questo, sul proprio profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato la locandina social dell’incontro di oggi.