Lazio Torino, la ASL chiarisce: il 23 febbraio è il «giorno zero»

La ASL del capoluogo piemontese ha chiarito che il «giorno zero» per la quarantena del Torino, che quindi non ha giocato contro la Lazio

Dopo aver perso contro la Juventus ieri sera, la Lazio continua ad avere qualche grana anche con l’altra squadra del capoluogo piemontese. Infatti, anche oggi si discute del mancato match tra i biancocelesti e il Torino di martedì scorso.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la ASL torinese avrebbe chiarito un dato importante, soprattutto per la società di Urbano Cairo, in merito all’inizio della quarantena del gruppo squadra. Infatti, l’azienda sanitaria ha affermato che il «giorno zero» dello stop per il club granata è il 23 febbraio: pertanto, gli uomini di Davide Nicola sarebbero stati totalmente impossibilitati a raggiungere Roma e, quindi, a giocare contro la Lazio. Nei prossimi giorni, comunque, si attende la decisione del giudice sportivo in merito a questa vicenda.