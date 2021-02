Lazio Torino, ASL: «Per quanto ci riguarda la partita non va giocata»

La ASL di Torino 1 si è espressa sul match programmato per martedì sera tra Lazio e Torino. Un altro rinvio in arrivo?

Secondo Toronews.net, dopo l’ufficialità del rinvio di Torino-Sassuolo, la ASL di Torino 1 si sarebbe detta contraria finanche allo svolgimento della partita tra Lazio e Torino in programma martedì sera.

Questo quanto affermato dal Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria locale: «I calciatori sono cittadini come gli altri e a noi spetta il dovere di tutelare loro e chi li circonda, dunque per quanto ci riguarda Lazio-Torino non si potrà giocare».