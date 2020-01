Lazio, la Top11 del ‘900 di Fox Sports VIDEO

Lazio, Fox Sport ha stilato la Top 11 dei migliori calciatori biancocelesti in occasione dei 120 anni della Polisportiva

120 anni, una storia quella della Lazio fatta di tante vittorie e anche molte sconfitte, di periodi gloriosi ma anche di anni bui. Oggi però c’è margine solo per festeggiare e anche per pensare a quanti protagonisti hanno messo la loro firma nella storia biancoceleste.

Fox Sports ha stilato la Top11 del ‘900 dei migliori undici: in porta l’indimenticabile Felice Pulici; in difesa Giancarlo Oddi e Pino Wilson, eroi del primo scudetto del ’74, a completare Favalli. Centrocampo con Gascoigne, Re Cecconi, Di Canio e Beppe Signori. In attacco invece Piola, Chinaglia e Fiorini.