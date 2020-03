Lazio, il piccolo tifoso biancoceleste riceve la maglia di Patric e si emoziona – VIDEO

Lazio, Patric regala la sua maglia ad un piccolo tifoso biancoceleste e il bimbo si emoziona aprendo il regalo

Una ventata di felicità in questi giorni difficili per l’Italia e per il suo popolo che sta subendo tante limitazioni a causa dell’emergenza Coronavirus.

I bambini però sanno sempre riportare tutto alla normalità anche solo per un momento. E’ quello che è successo a un piccolo tifoso biancoceleste che ha avuto in omaggio la maglia autografata dal suo idolo Patric. Lo stesso giocatore spagnolo ha postato sui suoi social i video che ritraggono il bambino mentre scarta il regalo e poi si emoziona.

«La felicità di questo lavoro, Forza Lazio!», il commento del giocatore biancoceleste.