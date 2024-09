Lazio, ad Amburgo c'era un tifoso speciale: ecco chi è

Un tifoso speciale per la Lazio nella trasferta del debutto di Europa League al Volksparkstadion di Amburgo

Sugli spalti del Volksparkstadion c’era un tifoso in più a tifare per la Lazio: Stefan Radu. L’ex difensore rumeno recordman di presenze con 427 partite disputate ha assistito, come riportato dal Corriere dello Sport, al debutto in Europa League della sua ex squadra dal , settore ospiti dello stadio, vivendo l’esperienza del pre e post partita con i tifosi. Non di certo una novità, vista la sua presenza fissa all’Olimpico e molto spesso anche in trasferta. La bandiera biancoceleste ha parlato anche ai canali ufficiali del club di seguire la partita con i sostenitori anche nel pre e post partita: di seguito le sue parole.

PAROLE – «Sto vivendo delle esperienze bellissime, andare in trasferta come tifoso è una delle cose belle mai capitate negli ultimi anni. Impressionante. A fine carriera ho detto che ci sarebbe stato un tifoso in più, quello sono io. Sono sempre all’Olimpico e in trasferta. Non sono nat laziale, ma lo sono diventato. Li saluto e li abbraccio tutti, spero di vederli allo stadio per seguire i ragazzi, sia in casa, sia in trasferta. Sempre forza Lazio!»