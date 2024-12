Lazio, filmato da brividi dei tifosi biancocelesti: il post social – VIDEO

Lazio, i tifosi biancocelesti si sono riavvicinati alla squadra e la stanno sostenendo partita dopo partita. Ecco il video pubblicato dalla società

Questa mattina la Lazio ha voluto omaggiare i propri tifosi con un video da brividi. I supporters biancocelesti hanno intonato un inno per la propria squadra sulle note della famosa canzone degli Oasis Dont’ Look Back in Anger. Di seguito il filmato pubblicato sui canali social della società biancoceleste: