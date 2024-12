Lazio, tifosi e squadra sempre uniti: il club ribadisce il legame dopo la sfida di ieri sera – FOTO

Lazio che in questi primi mesi di stagione targata Marco Baroni, ha sempre fatto registrare un grande legame tra squadra e tifosi

La Lazio di Marco Baroni ed il popolo laziale, hanno sempre dimostrato grande unione di intenti in questa prima parte di stagione. Sempre oltre 40.000 spettatori in casa e settori ospiti in trasferta spesso esauriti. Contro l’Inter, nella debacle, la tifoseria ha continuato ad incitare la squadra, così come ha fatto ieri per tutti e 90 i minuti e anche oltre, dando la carica verso il derby. Una gara da combattere “Insieme”.