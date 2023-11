Lazio, i tifosi scaldano il derby: «Domenica vogliamo questa cosa»

Si scaldano i tifosi della Lazio che smaltita la vittoria contro il Feyenoord ora pensano già al derby contro la Roma

Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria contro il Feyenoord in Champions League che per la Lazio è già tempo di passare al prossimo derby con la Roma. Lo sanno bene i tifosi biancocelesti che sotto l’ultimo post Twitter a loro dedicato sui canali ufficiali del club hanno già infuocato i commenti. La volontà è di replicare un atmosfera simile (se non superiore) a quella osservata martedì contro gli olandesi.

«Ieri 35’000, al derby tutto esaurito» ha scritto un tifoso, «Ora testa e cuore al derby» ha continuato un altro. «Fantastici come sempre, ora pensiamo al derby», «Testa a domenica, avanti Lazio» hanno postato altri.