11 Giugno 1995, la protesta dei tifosi per Signori: «Grazie ancora» FOTO

26 anni fa, i tifosi della Lazio protestavano nelle strade per trattenere Signori. Ecco il ricordo dell’attaccante sui social

«Signori resta» titolavano così i giornali, all’indomani della protesta dei tifosi della Lazio, per trattenere Beppe Signori. L’11 giugno 1995, infatti, l’intero popolo biancoceleste si riversò nelle strade per convincere Cragnotti e non cedere il bomber al Parma. Un ricordo rimesso impresso anche nella memoria del giocatore:

«26 anni dopo ancora grazie di cuore per l’affetto che mi avete dimostrato. Non dimenticherò mai quei giorni, far parte di una famiglia non ha prezzo».