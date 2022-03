Lazio, tifosi infuriati dopo il Derby: si salva solo Romero

Grande sconforto fra i tifosi della Lazio dopo il Derby perso contro la Roma: Luka Romero l’unico a salvarsi dalle critiche

Grande sconforti fra i tifosi della Lazio dopo la debacle del Derby di domenica pomeriggio. Come riporta il Corriere della Sera, tanti i calciatori sotto accusa: dai big che prendono ingaggi altri (tranne Pedro e Immobile) incapaci di reagire all’immediato vantaggio di Abraham, al discontinuo Felipe Anderson, fino ad arrivare a Sarri.

«E se non ci lavora Sarri su questo problema, lui che vive la squadra tutti i giorni, chi altro dovrebbe pensarci?», il commento alle parole del tecnico sull’incapacità di reagire alle difficoltà. L’unico a salvarsi, nell’opinione dei tifosi, è Luka Romero: Ecco, Felipe imparasse dal ragazzino. Fino a fine stagione, fateci vedere Romero e non la gente svogliata e che non onora la maglia». Il clima non è certo dei migliori.