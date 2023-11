Lazio, tifosi impazziti per un ex: quanto affetto sui social

Non hanno dimenticato un ex giocatore i tifosi della Lazio, quanto affetto sui social per il biancoceleste oggi protagonista

Puntuali come sempre sono arrivati gli auguri della Lazio per un ex biancoceleste: nientemeno che Sérgio Conceição. Sul proprio profilo Instagram infatti il club ha voluto augurare un buon compleanno all’attuale tecnico del Porto.

Decine e decine le interazioni dei supporter sotto il post, che hanno letteralmente invaso la sezione commenti. «Quelle lacrime negli occhi sotto la curva, dicono tutto…», «Grande Sergiooo» , «Zio sergio», «Auguri comandante», «Auguri sergio». Conceição non è stato di certo dimenticato.