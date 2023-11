Lazio, ma quanti vip ti tifano? Tutti i famosi biancocelesti

Da Mike Tyson a Raoul Bova, sono decine i personaggi famosi che tifano Lazio, ecco tutti i vip biancocelesti

Si stimano all’incirca in un numero compreso tra i 900 mila e il milione i tifosi della Lazio in Italia. Attualmente il club biancoceleste dovrebbe essere la settima compagine per mole di sostenitori nel nostro Paese, con fan in tutta la Penisola oltre che nella Capitale e dintorni. Tra questi, sono però decine e decine i tifosi “vip” a condividere il proprio sostegno per la squadra di Maurizio Sarri.

Si parte da volti noti della tv nostrana come Enrico Brignano, Raoul Bova, Asia Argento (così come suo padre Dario), Christian De Sica (spesso in contrapposizione al romanista e amico Verdone) ed Enrico Montesano. Ma come non citare i cantanti Achille Lauro e il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo Marco Mengoni o i content creator MikeShowSha e Damiano Er Faina e il giornalista Riccardo Cucchi. Perfino il Gladiatore Russell Crowe e l’ex pugile Mike Tyson hanno più volte manifestato una certa simpatia per i biancocelesti, così come il cantautore britannico Robbie Williams. E i giocatori? Alessandro Nesta ha più volte confessato di aver sempre tifato per la Lazio, discorso simile per gli attuali capitolini Romagnoli e Pellegrini.