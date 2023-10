Lazio, i tifosi caricano Castellanos: «Vai Taty, sabato vogliamo…»

I tifosi della Lazio caricano Castellanos, decine i commenti sotto l’ultimo post della punta con lo sguardo alla gara di sabato col Sassuolo

Non ci hanno pensato due volte i tifosi della Lazio a caricare il proprio idolo Castellanos. Decine e decine di commenti hanno letteralmente invaso l’ultimo post Instagram dell’attaccante biancoceleste. Per il Taty il Sassuolo è nel mirino e c’è già chi chiede il gol in rovesciata contro i neroverdi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentin Castellanos (@tatycastellanos11)

«Taty voglio il gol di rovesciata» ha scritto infatti un tifoso. «Quanto gasi Taty», «Che garra!!», «Vamosss» hanno proseguito altri.