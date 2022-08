Marcos Senesi giocherà in Premier League, tra le fila del Bournemouth : il difensore era stato avvicinato alla Lazio

Non ci sarà lo sbarco in Serie A per Senesi, difensore argentino di origini italiane che nella scorsa stagione si è ben distinto con il Feyenoord.

Il giocatore, spesso avvicinato anche alla Lazio, passerà al Bournemouth per circa 15 milioni di Euro più 2 di bonus.