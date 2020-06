Lazio, Thomas Strakosha vuole sfatare il tabù Atalanta

Lazio, il portiere albanese nei cinque precedenti di campionato non è mai riuscito a battere i bergamaschi

La Serie A sta per ricominciare e la Lazio sarà impegnata nell’ostica trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Per Thomas Strakosha, poi, la Dea è un vero e proprio tabù da sfatare. Il portiere albanese non ha mai battuto gli orobici, e ha subito 11 gol in 5 gare in campionato. Da quando gioca in Serie A il portiere albanese ha affrontato 25 squadre e le ha battute tutte, salvo l’Atalanta. L’unica occasione nella quale il numero uno laziale si è tolto la soddisfazione di battere i bergamaschi è stata la coppa Italia, il 2-0 del maggio 2019 che ha portato in dote la settima coppa nazionale della storia laziale.