Lazio, il segreto è la testa: il piano di Sarri è chiaro

Il segreto della Lazio sta nella testa, sia dal punto di vista mentale che del gesto tecnico, parola di Maurizio Sarri

Quella di Castellanos che ha regalato la vittoria della Lazio contro il Frosinone è stata un incornata di testa da vero manuale. Un gesto tecnico sconosciuto, fino a questo momento, dalle parti di Formello. Un fondamentale su cui Sarri ha promesso di investire maggiormente proprio nella conferenza stampa dopo il successo per 3-1 all’Olimpico.

PRIMO GOL DI TESTA – «Vuol dire che siamo scarsi in quel fondamentale (ride, ndr). Siamo ripartiti dall’anno zero. Se qualche giocatore la smettesse di rendere meno del passato è nromale che va velocizzato l’inserimento dei nuovi. Se i vecchi tornassero quelli di un tempo i nuovi sarebbero una risorsa in più, invece ora soni strutturali».