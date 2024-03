Lazio, tensione per Immobile: il capitano insultato da un tifoso. La ricostruzione della spiacevole situazione che ha visto protagonista il bomber

Ultimi giorni turbolenti in casa Lazio, non solo per la squadra, ma anche per Ciro Immobile, vittima di un episodio spiacevole che lo ha visto coinvolto.

Come riporta La Repubblica, il capitano avrebbe subito gravi aggressioni verbali in questi giorni: Ciro era in macchina con il figlio Mattia e sarebbe stato affiancato da un tifoso, che è sceso dalla macchina e lo ha insultato. Stessa sorte è capitata alla moglie del giocatore, Jessica.