Lazio, nel «Team of The Year so far» presenti Immobile e Luis Alberto

Il sito WhoScored.com ha compilato la formazione dell’anno fino a questo momento: non potevano mancare due giocatori della Lazio

Fino ad ora la stagione della Lazio è stata pressoché eccellente: terzo posto con una gara da recuperare, bis di vittorie sulla Juventus ed una Supercoppa Italiana in più in bacheca.

Ad essersi accorto delle prestazioni altisonanti dei biancocelesti, è stato il sito statistico WhoScored.com che, stilando la squadra dell’anno fino ad ora in Serie A non poteva che non inserire due giocatori con l’aquila sul petto: Immobile e Luis Alberto. Il portale ha inserito i calciatori con una media voti tra il 7 e l’8 e i due laziali sono rientrati a pieno nella formazione. Questo riconoscimento evidenzia quanto di buono fatto fino ad ora dalla squadra di Inzaghi.