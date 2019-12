Lazio, Tare: «Il mercato di gennaio non propone grandi occasioni»

Il DS della Lazio Igli Tare, si è confessato al Corriere dello Sport parlando senza freni di ciò che riguarda la Lazio ora

Si può dire che questa Lazio l’abbia costruita Tare, con la sua scaltrezza ed il suo fiuto per gli affari anche se lui non la pensa propriamente così.

Nell’intervista lasciata al Corriere dello Sport, il direttore biancoceleste ha parlato di come si è arrivati a tanto e fin dove la squadra si possa spingere. Tare ha detto: «Questa è la Lazio del futuro, una formazione che è il frutto del lavoro di tante persone. Il merito di certi risultati non è mio, di una o due persone, ma degli sforzi che hanno fatto tutti quelli che lavorano per questa società. Dei progressi ci sono stati, è innegabile, lo abbiamo dimostrato in campo. Adesso siamo solo a metà strada, dobbiamo essere bravi a lottare e mantenere questo standard di rendimento fino alla fine per centrare i nostri obiettivi. A gennaio il mercato non propone grandi occasioni perchè chi ha i migliori giocatori se li tiene». Il DS ha parlato anche di Luis Alberto ed Inzaghi: «Lo spagnolo, come tutti i nostri calciatori, è felice di essere a Roma con noi. Quando ci saranno novità da comunicare, lo saprete. Riguardo il mister, ci conosciamo da 15 anni perchè siamo anche stati compagni di squadra. Di Simone non mi stupisce niente, ormai lo conosco meglio di mia moglie e lui conosce me megli odella sua. Rinnovo? Abbiamo parlato poco di futuro. C’è ancora tanto da fare in questa stagione e dobbiamo andare avanti così. Guai a montarsi la testa».